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الجيش السوري يقتل 270 شخصًا من تنظيم داعش بـ"السويداء"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 261
الجيش السوري يقتل 270 شخصًا من تنظيم داعش بـ"السويداء"

أكد "أوليج ماكاريفيتش" ممثل القوات المسلحة الروسية في سوريا، على أن الجيش السوري تمكن من القضاء على أكثر من 270 مسلحا من تنظيم "داعش" خلال هجوم شنه على مواقعهم في محافظة السويداء.


وأضاف ماكاريفيتش: "تم أثناء العملية القضاء على أكثر من 270 مسلحا ومصادرة عدد كبير من الأسلحة والذخائر والألغام الأجنبية الصنع، بما فيها 12 صاروخا مضادا للدبابات من طراز".


وأختتم ممثل روسيا بسوريا تصريحاته قائلاً: "في هذه المنطقة أنشأ العدو دفاعا مستقرا، ونشر فيها كمائن لقنص الدبابات وحقول ألغام. وفي جميع حدود المنطقة كان لدى العدو مستودعات للذخائر والأغذية".

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