قطر تُقرر الانسحاب من منظمة "أوبك"

أعلن وزير الطاقة القطري "سعد الكعبي" اليوم الاثنين، انسحاب بلاده من منظمة "أوبك" اعتبارا من يناير 2019، مؤكدا أنه تم إبلاغ المنظمة بذلك.

وأضاف الوزير القطري إن قرار الانسحاب من أوبك جاء بعد مراجعة سبل تحسين الدور الدولي، والإستراتيجية طويلة الأجل، مشيرا إلى أن قطر ستواصل الالتزام بجميع التعهدات، مثل أي دولة خارج أوبك.

وبسؤاله الكعبي عن سبب الانسحاب قال إن قرار قطر بالانسحاب من أوبك يرجع لأسباب فنية وإستراتيجية وليست سياسية، ولم يتطرق لمزيد من التفاصيل، مُعلنًا عن شراكات دولية كبيرة في الأشهر القادمة.



الجدير بالذكر أن منظمة "أوبك"، كانت قد تأسست عام 1960 وتضم 12 دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها، حيث تملك الدول الأعضاء في المنظمة 40% من الناتج العالمي و70% من الاحتياطي العالمي للنفط.

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