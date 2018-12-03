البحرين.. خليفة بن سلمان يتولى تشكيل الحكومة الجديدة

قرر ملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة" رئيس الوزراء المستقيل "خليفة بن سلمان آل خليفة" بتشكيل حكومة جديدة.



جاء ذلك حسب إفادة وكالة أنباء البحرينية "بنا" يوم أمس الأحد، حيث أكدت على أن ملك البحرين بعث رسالة إلى رئيس الوزراء قال فيها: "إنه رغم الظروف والتحديات الكثيرة خلال السنوات الأربع الماضية، تمكنت البلاد من تجاوز التحديات وإنجاز العديد من المشروعات والبرامج التنموية وتحقيق نتائج هامة".

يأتي ذلك عقب إعلان الحكومة البحرينية استقالتها التي استمرت 4 سنوات، بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية، عملا بالدستور الذي ينص على تشكيل حكومة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي.

الجدير أن الحكومة البحرينية تقدمت باستقالتها عقب الانتخابات التشريعية، والتي تؤكد جهات كثيرة من ضمنها "الوفاق الوطني" بالبحرين، أن الانتخابات كانت عبارة عن مسرحية فاشلة، لتصدير للعالم أن هناك ديمُقراطية بالبلاد، كما أكدت المنظمة أن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز الـ30%.

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