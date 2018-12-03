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ابن سلمان يغادر الجزائر بعد رفض رئيسها استقباله

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 264
ابن سلمان يغادر الجزائر بعد رفض رئيسها استقباله

أفادت وسائل إعلام جزائرية إن ولي العهد محمد بن سلمان غادر الجزائر ، اليوم الأثنين 3 ديسمبر ،  بعد رفض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، استقبالة ، بحجه "انفلونزا حادة".

وأضافت "إن رئيس الجمهورية اعتذر عن استقبال ضيف الجزائر ولي العهد السعودي، بسبب الزكام الحاد الذي تعرض له الرئيس".

وقالت وسائل إعلام سعودية إن  بن سلمان غادر الجزائر بعد زيارة رسمية استمرت يوما واحدا ، ولم تحدد وسائل الإعلام السعودية الوجهة المقبلة لابن سلمان بعد الجزائر وسط تأكيد رسمي أردني لـ"عربي21" أن زيارته للعاصمة الأردنية عمان تم تأجيلها لإشعار آخر.

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