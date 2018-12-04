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تجدد المظاهرات في البصرة بعد مرور أكثر من شهرين

منذ حوالى ساعة
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تجدد المظاهرات في البصرة بعد مرور أكثر من شهرين

تجددت التظاهرات مرة أخرى في مدينة البصرة، ثاني أكبر المدن العراقية، بعد مرور أكثر من شهرين على الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها، والتي وصلت ذروتها بإشعال المحتجين النار في القنصلية الإيرانية، سبتمبر الماضي، تعبيرا عن رفضهم للفساد السياسي، وفقا "لسكاي نيوز"، وكانت التظاهرات قد بدأت، أمس الاثنين، وحدثت اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن، واقتحم غاضبون فندق البصرة الدولي، حيث كان يتواجد وزير المالية فؤاد حسن، وذلك بعدما كان أحدهم قد تسلق إحدى مركبات موكب الوزير.

 

وكان الوزير، في زيارة إلى مدينة البصرة، المركز النفطي في جنوب العراق، بصحبة برلمانيين، لتفقد أوضاع المدينة التي يقطنها ما يربو على مليوني نسمة، والاجتماع مع محافظ البصرة والمسئولين هناك، وعقب اقتحام المتظاهرين لفندق البصرة وتعالي أصوات المحتجين على الوضع، قال حسين في مؤتمر صحفي: "بعض الأخوة المتظاهرين لديهم بعض المطالب، وسوف نأخذها معنا.


وبدأت المظاهرات في البصرة لأول مرة في يوليو الماضي، احتجاجا على سوء الخدمات العامة لكنها تصاعدت في بداية سبتمبر الماضي، ويقول سكان البصرة إنهم نزلوا إلى الشوارع احتجاجا على الفساد، وسوء الحكم الذي تسبب في انهيار البنية التحتية وانقطاع الكهرباء، وعدم توفر مياه شرب نظيفة خلال فصل الصيف.
 

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