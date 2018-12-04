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إحباط 6 محاولات هجرة غير شرعية لـ61 شخصا في عرض البحر

منذ حوالى ساعة
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إحباط 6 محاولات هجرة غير شرعية لـ61 شخصا في عرض البحر

أحبطت السلطات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، 4 ديسمبر، ست محاولات للهجرة غير الشرعية لـ 61 شخصا بعرض البحر وولاية مستغانم 'شمال غرب البلاد، وقال بيان لحرس السواحل الجزائري إن وحداته تمكنت من توقيف 4 قوارب تقليدية الصنع ومزودة بمحركات كان على متنها 43 شخصا على بعد 15 ميلا بحريا '28 كلم' شمال شرق مستغانم.


ورجح البيان أن يكون الموقوفون الذين تم تحويلهم لميناء مستغانم التجاري انطلقوا من شواطئ 'سيدي المجدوب' ببلدية مستغانم وبلديتي 'سيدي لخضر' و 'عشعاشة' بهدف الوصول إلى السواحل الإسبانية، وتمكنت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل وفي عملية مشتركة مع الدرك الوطني 'تابع للجيش' من إحباط مخططين للإبحار غير الشرعي لـ 18 شخصا بشاطئ سيدي المجدوب ببلدية مستغانم وشاطئ بلدية استيدية '20 كلم غرب مستغانم.


وأشار البيان إلى أنه سيتم في وقت لاحق وبعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وتقديم الموقوفين للجهات القضائية المختصة بتهمة محاولة السفر بطريقة غير قانونية.
 

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