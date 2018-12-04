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الاحتلال الصهيوني يعلن الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة

منذ 43 دقيقة
عدد القراءات: 161
الاحتلال الصهيوني يعلن الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، منطقة الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة، وقال رئيس بلدية المطلة المحتلة دافيد ازولاي، إن جيش الاحتلال أعلن الحدود منطقة عسكرية مغلقة، والمطلة دخلت في واقع جديد مع بدء عملية الدرع الشمالي. 

وأضاف ازولاي بحسب موقع "المستوطنين 7" العبرية: "نعتمد على قوات الجيش وسنبلغ سكان البلدة بأي جديد،وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال "الاسرائيلي" صباح اليوم ، بأن الجيش بدأ بحملة عسكرية واسعة النطاق أطلق علي العملية "الدرع الشمالي" علي الحدود مع لبنان بحجة الكشف عن أنفاق بناها حزب الله وتصل لداخل الأراضي المحتلة. 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أنه على إثر بدء العملية أعطى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته لوزراء "الكابينت" بعدم إجراء مقابلات إعلامية حول العملية وعدم الإدلاء بتصريحات حولها.

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