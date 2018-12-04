تنسيقية تونسية تعتزم التصدى لمبادرة المساواة في الإرث

اكد المتحدث باسم "التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة" بتونس، محمد صالح رديد، اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر ، خلال مؤتمر صحفي ، التصدي عبر "جميع الوسائل القانونية" لمبادرة رئاسية ترمي إلى إقرار المساواة في الميراث بين المرأة والرجل.

وأضاف "سنعبر عن رفضنا لهذه المبادرة الرئاسية التي تخالف تعاليم الإسلام..

وأضاف "سننظم لقاءات مع نواب البرلمان دون استثناء (من مختلف الأحزاب) لتحميلهم المسؤولية، وحثهم على عدم التصويت (على مشروع القانون) الذي سيضرب مكتسبات المرأة، ولا يعبر عن إرادة الشعب".