Responsive image

4
ديسمبر

الثلاثاء

26º

4
ديسمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • السناتور الجمهوري شيلبي: إفادة مديرة سي.آي.إيه أكدت كثيرا من تصوراتنا بشأن قتل خاشقجي
     منذ 45 دقيقة
  • البورصة تخسر 11.3 مليار جنيه في منتصف تعاملات الثلاثاء
     منذ 5 ساعة
  • فتح تقرر تنظيم مهرجان مركزي بذكرى انطلاقتها في غزة
     منذ 5 ساعة
  • حزب الله يرد على عملية "الدرع الشمالي" "الإسرائيلي"
     منذ 5 ساعة
  • تشييع جثمان شهيد طولكرم
     منذ 5 ساعة
  • مستوطنون يشعلون شمعدان عيد "الأنوار اليهودي" على عتبات الأقصى
     منذ 10 ساعة
 مواقيت الصلاة

جنوب سيناء

الفجر

4:50 صباحاً


الشروق

6:12 صباحاً


الظهر

11:33 صباحاً


العصر

2:25 مساءاً


المغرب

4:54 مساءاً


العشاء

6:24 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

تنسيقية تونسية تعتزم التصدى لمبادرة المساواة في الإرث

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 176
تنسيقية تونسية تعتزم التصدى لمبادرة المساواة في الإرث

اكد المتحدث باسم "التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة" بتونس،  محمد صالح رديد، اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر ، خلال مؤتمر صحفي ،   التصدي عبر "جميع الوسائل القانونية" لمبادرة رئاسية ترمي إلى إقرار المساواة في الميراث بين المرأة والرجل.

وأضاف "سنعبر عن رفضنا لهذه المبادرة الرئاسية التي تخالف تعاليم الإسلام..

وأضاف "سننظم لقاءات مع نواب البرلمان دون استثناء (من مختلف الأحزاب) لتحميلهم المسؤولية، وحثهم على عدم التصويت (على مشروع القانون) الذي سيضرب مكتسبات المرأة، ولا يعبر عن إرادة الشعب".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers