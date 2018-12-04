Responsive image

4
ديسمبر

الثلاثاء

26º

4
ديسمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • سيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: يجب التمييز بين السعودية كحليف استراتيجي لامريكا وبين محمد_بن سلمان الذي لا يمكن التعويل عليه كحليف
     منذ حوالى ساعة
  • السناتور الجمهوري شيلبي: إفادة مديرة سي.آي.إيه أكدت كثيرا من تصوراتنا بشأن قتل خاشقجي
     منذ 2 ساعة
  • البورصة تخسر 11.3 مليار جنيه في منتصف تعاملات الثلاثاء
     منذ 7 ساعة
  • فتح تقرر تنظيم مهرجان مركزي بذكرى انطلاقتها في غزة
     منذ 7 ساعة
  • حزب الله يرد على عملية "الدرع الشمالي" "الإسرائيلي"
     منذ 7 ساعة
  • تشييع جثمان شهيد طولكرم
     منذ 7 ساعة
 مواقيت الصلاة

جنوب سيناء

الفجر

4:50 صباحاً


الشروق

6:12 صباحاً


الظهر

11:33 صباحاً


العصر

2:25 مساءاً


المغرب

4:54 مساءاً


العشاء

6:24 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

أمير قطر يتلقى دعوة من الملك سلمان لحضور القمة الخليجية

منذ 4 دقيقة
عدد القراءات: 113
أمير قطر يتلقى دعوة من الملك سلمان لحضور القمة الخليجية

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر ، رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتضمن دعوة لحضور أعمال القمة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة يوم 9ديسمبر الجاري.


وتعد هذه الرسالة الأولى من الملك سلمان لأمير قطر  منذ بدء الأزمة الخليجية في يونيو 2017، كما أن زيارة الزياني هي الأولى منذ إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر ، مقاطعة الدوحة وفرض حصار جوي وبحري وبري عليها. 


وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف الزياني، قام بتسليم الرسالة خلال زيارته الدوحة، اليوم.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers