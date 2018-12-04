أمير قطر يتلقى دعوة من الملك سلمان لحضور القمة الخليجية

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر ، رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتضمن دعوة لحضور أعمال القمة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة يوم 9ديسمبر الجاري.



وتعد هذه الرسالة الأولى من الملك سلمان لأمير قطر منذ بدء الأزمة الخليجية في يونيو 2017، كما أن زيارة الزياني هي الأولى منذ إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر ، مقاطعة الدوحة وفرض حصار جوي وبحري وبري عليها.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف الزياني، قام بتسليم الرسالة خلال زيارته الدوحة، اليوم.