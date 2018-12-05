سناتور أمريكي: "تصرفات بن سلمان قبل مقتل خاشقجي كانت مزعجة"

أشار عضو مجلس الشيوخ الأمريكي "ليندسي جراهام"، إلى طرح مشروع قرار يؤكد تورط ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" في مقتل الصحفي "جمال خاشقجي".



جاء ذلك في تصريحات يوم أمس الثلاثاء، عقب الاستماع إلى تسجيلات الاستخبارات الأمريكية، حيث قال: "ذهبت إلى هذا الاجتماع وأنا على يقين كبير بأنه من المستحيل عمليا أن تكون مثل هذه العملية منفذة دون علم ولي العهد، وغادرت الاجتماع معتقدا بثقة عالية أن تقديري الأولي للوضع صحيح".

كما أشار جراهام إلى أن بن سلمان يمثل قوة مدمرة، ومتورط في قتل خاشقجي بأعلى مستوى ممكن، وتصرفاته حتى قبل قتل خاشقجي كانت أكثر من مزعجة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن أراه شريكا موثوقا به بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

وأختتم تصريحاته قائلاً: "أريد إصدار بيان حول تورط بن سلمان، وبعد ذلك فرض العقوبات على المسئولين في إطار قانون ماجنيتسكي العالمي".

الجدير بالذكر أن الاستخبارات الأمريكية كانت قد أشارت في تقرير لها خاص بخاشقجي، أن الأمير السعودي محمد بن سلمان متورط في قتل الصحفي "جمال خاشقجي".

​