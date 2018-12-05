Responsive image

-1º

5
ديسمبر

الأربعاء

26º

5
ديسمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • المدعي العام التُركي يُصدر مذكرة اعتقال لـ"العسيري" و "القحطاني"
     منذ 21 دقيقة
  • جون بولتون: جريمة مقتل خاشقجي شنيعة ولكننا في منطقة تشهد جرائم شنيعة على الدوام
     منذ حوالى ساعة
  • جون بولتون: نواصل الضغط على السعودية للحصول على المزيد من المعلومات بشأن مقتل خاشقجي
     منذ حوالى ساعة
  • المركز العراقي لدعم حرية التعبير يطالب بالتدخل للافراج عن الصحفيين المعتقلين في البصرة
     منذ حوالى ساعة
  • الخارجية الروسية: نعول على أن عملية درع الشمال عند الحدود مع لبنان لن تنتهك القرار الأممي 1701
     منذ حوالى ساعة
  • الخارجية الروسية يقول إن على الولايات المتحدة أن تقدم دليلا على اتهاماتها بانتهاك بلاده لاتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية
     منذ حوالى ساعة
 مواقيت الصلاة

جنوب سيناء

الفجر

4:50 صباحاً


الشروق

6:12 صباحاً


الظهر

11:33 صباحاً


العصر

2:25 مساءاً


المغرب

4:54 مساءاً


العشاء

6:24 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

المدعي العام التُركي يُصدر مذكرة اعتقال لـ"العسيري" و "القحطاني"

منذ 38 دقيقة
عدد القراءات: 110
المدعي العام التُركي يُصدر مذكرة اعتقال لـ"العسيري" و "القحطاني"

أصدر المدعي العام التركي مذكرة اعتقال بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي "أحمد عسيري" والمستشار السابق لولي العهد السعودي "سعود القحطاني" على خلفية جريمة خاشقجي.


جاء ذلك حسب ما أكده مكتب المدعي العام لاسطنبول حيث قال: "اعتقد أن هناك اشتباها قويا، بأن عسيري والقحطاني شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي بقنصلية بلاده، مضيفا أن تهمتهما هي القتل العمد مع التعذيب بوحشية والتخطيط المسبق".


الجدير بالذكر أنه بعد أيام من كشف جريمة القتل، أظهرت تسريبات تركية وقوف فريق اغتيال سعودي مؤلف من 15 شخصا وراء الجريمة؛ وبعد أن نفت المملكة أي علاقة لها بالجريمة، اضطرت السعودية للاعتراف بالجريمة ومسؤولية سعوديين عنها في سلسلة من الروايات غير المقنعة وفق العديد من المحللين ووسائل الإعلام.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers