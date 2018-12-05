المدعي العام التُركي يُصدر مذكرة اعتقال لـ"العسيري" و "القحطاني"

أصدر المدعي العام التركي مذكرة اعتقال بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي "أحمد عسيري" والمستشار السابق لولي العهد السعودي "سعود القحطاني" على خلفية جريمة خاشقجي.



جاء ذلك حسب ما أكده مكتب المدعي العام لاسطنبول حيث قال: "اعتقد أن هناك اشتباها قويا، بأن عسيري والقحطاني شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي بقنصلية بلاده، مضيفا أن تهمتهما هي القتل العمد مع التعذيب بوحشية والتخطيط المسبق".



الجدير بالذكر أنه بعد أيام من كشف جريمة القتل، أظهرت تسريبات تركية وقوف فريق اغتيال سعودي مؤلف من 15 شخصا وراء الجريمة؛ وبعد أن نفت المملكة أي علاقة لها بالجريمة، اضطرت السعودية للاعتراف بالجريمة ومسؤولية سعوديين عنها في سلسلة من الروايات غير المقنعة وفق العديد من المحللين ووسائل الإعلام.

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