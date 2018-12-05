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مسئول صهيوني يشكر مصر وقطر لجهودهم في تحسين الأوضاع بـ"غزة"

منذ 40 دقيقة
عدد القراءات: 115
مسئول صهيوني يشكر مصر وقطر لجهودهم في تحسين الأوضاع بـ"غزة"

تقدم سفير الصهاينة لدى واشنطن بالشكر لمصر وقطر ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للسلام "نيكولاي ملادينوف"، على جهودهم المبذولة لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
جاء ذلك في تغريده للسفير الصهيوني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث قال: "تشكر الحكومة الإسرائيلية مبعوث الأمم المتحدة ملادينوف ومصر وقطر، على جهودهم لتحسين الوضع في غزة، وتأمل في التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، يحافظ على أمن إسرائيل ويمكن من تطوير غزة".


ومن جانبها أشارت وسائل إعلام عبيرية إلى أن تغريده الدبلوماسي جاءت على خلفية تمرير 15 مليون دولار إضافية إلى حماس في القطاع، قدمتها قطر لدفع رواتب الموظفين في غزة، وسيذهب جزء منها إلى عائلات المصابين والقتلى في مسيرة العودة.

الجدير بالذكر أن قطاع غزة يُعاني حصار شديد من قبل قوات الاحتلال، بالإضافة للقمع المستمر للفلسطينيين في القطاع بسبب مسيرات العودة، وتحاول قطر التخفيف من حدة الحصار على أبناء فلسطينيين من خلال تقدم بعض الإعانات، والأموال لدفع رواتب الموظفين، وغيرها.

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