العودة: تحقيق السعودية في قضية خاشقجي هو تحقيق "ميكي ماوس"

قال عبد الله العودة ، نجل الداعية سلمان العودة المعتقل في السجون السعودية منذ أكثر من عام الزميل الأقدم في مركز التفاهم بين المسلمين والمسيحيين في جامعة "جورج تاون" الأمريكية، في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست"، إن التحقيق السعودي في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول هو تحقيق ميكي ماوس".

وأضاف العودة: "لقد الرئيس السابق للمخابرات السعودية ،أعلن تركي الفيصل، أن قضية خاشقجي قيد التحقيق السعودي، وأن النظام القضائي السعودي سليم وأنه على ما يرام والعدالة سوف تأخذ مجراها، وتجاهل الانتهاكات المتواصلة للسلطة القضائية في السعودية من قبل ولي العهد محمد بن سلمان وفريقه".