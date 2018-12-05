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البرلمان اللبناني: إذا تمدد الكيان الصهيوني بالحفر في الأراضي اللبنانية فهناك كلام آخر

منذ 16 دقيقة
عدد القراءات: 105
البرلمان اللبناني: إذا تمدد الكيان الصهيوني بالحفر في الأراضي اللبنانية فهناك كلام آخر

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مساء اليوم الإربعاء، 5 ديسمبر، إن الرواية الصهيونية حول وجود نفق في بلدة كفر كلا مشكوك فيها، مشيرا إلى أن "لبنان يطلب تزويده بالإحداثيات التي تحدد موقع هذا النفق، وصحّة المزاعم الإسرائيلية حول وجوده، وفي أي حال، إذا أراد الكيان الصهيوني أن تحفر داخل الأراضي التي تحتلها، فلتفعل هناك ما يريد ولتحفر قدر ما تشاء، أما إذا أراد التمدد بالحفر نحو الأراضي اللبنانية فهناك كلام آخر.

 

واعتبر بري أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "يحاول القيام بمثل هذه الامور للتغطية على الوضع الداخلي الصهيوني.
                      

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