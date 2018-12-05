Responsive image

5
ديسمبر

الأربعاء

26º

5
ديسمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • سيارة مستوطن تدهس مسنة قرب بيت لحم
     منذ 3 ساعة
  • الاحتلال يطلق النار على طفلين شرق القدس
     منذ 3 ساعة
  • بري: اذا تمددت إسرائيل بالحفر فهناك كلام آخر
     منذ 3 ساعة
  • الاحتلال يقتحم منزلا شمال الخليل ويجري تدريبات بداخله
     منذ 3 ساعة
  • المدعي العام التُركي يُصدر مذكرة اعتقال لـ"العسيري" و "القحطاني"
     منذ 10 ساعة
  • جون بولتون: جريمة مقتل خاشقجي شنيعة ولكننا في منطقة تشهد جرائم شنيعة على الدوام
     منذ 10 ساعة
 مواقيت الصلاة

الأسكندرية

الفجر

5:10 صباحاً


الشروق

6:39 صباحاً


الظهر

11:50 صباحاً


العصر

2:38 مساءاً


المغرب

5:01 مساءاً


العشاء

6:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

استعدادات بالأردن لمؤتمر "الطريق إلى القدس"

منذ 44 دقيقة
عدد القراءات: 120
استعدادات بالأردن لمؤتمر "الطريق إلى القدس"

أوضح وزير الأوقاف الإسلامية في الأردن عبد الناصر أبو البصل خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء 5ديسمبر ، المؤتمر الدولي المقرر عقده في الأردن في 20  ديسمبر الجاري، بعنوان "الطريق إلى القدس: نداء إلى المسجد الأقصى المبارك ، سيضم أكثر من ألف مشارك حول العالم ".

واكد علي إن "المسجد الأقصى لا يمكن القسمة أو التشارك ، فهو حق للمسلمين فقط، ومن أراد أن يطرح غير ذلك، فعليه أخذ موافقة 1.8 مليار مسلم".


وأوضح  أن "المؤتمر الدولي سيشهد مشاركة محلية وعربية ودولية واسعة من مفكرين وعلماء ورجال دين مسيحيين وسياسيين وهيئات ومؤسسات ومنظمات"، متوقعا أن يتجاوز عدد المشاركين 100 مشارك حول العالم".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers