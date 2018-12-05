استعدادات بالأردن لمؤتمر "الطريق إلى القدس"

أوضح وزير الأوقاف الإسلامية في الأردن عبد الناصر أبو البصل خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء 5ديسمبر ، المؤتمر الدولي المقرر عقده في الأردن في 20 ديسمبر الجاري، بعنوان "الطريق إلى القدس: نداء إلى المسجد الأقصى المبارك ، سيضم أكثر من ألف مشارك حول العالم ".

واكد علي إن "المسجد الأقصى لا يمكن القسمة أو التشارك ، فهو حق للمسلمين فقط، ومن أراد أن يطرح غير ذلك، فعليه أخذ موافقة 1.8 مليار مسلم".



وأوضح أن "المؤتمر الدولي سيشهد مشاركة محلية وعربية ودولية واسعة من مفكرين وعلماء ورجال دين مسيحيين وسياسيين وهيئات ومؤسسات ومنظمات"، متوقعا أن يتجاوز عدد المشاركين 100 مشارك حول العالم".