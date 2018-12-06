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الشيوخ الأمريكي يطرح مشروع قرار يتهم بن سلمان بقتل خاشقجي

منذ 36 دقيقة
عدد القراءات: 130
الشيوخ الأمريكي يطرح مشروع قرار يتهم بن سلمان بقتل خاشقجي

قام فريق من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بطرح مشروع قرار غير ملزم يتهم ولي العهد السعودي بن سلمان بالضلوع في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وورد في المشروع: "لدى مجلس الشيوخ ثقة شبه مؤكدة بأن محمد بن سلمان كان متواطئا في قتل جمال خاشقجي، وذلك بناء على الأدلة والتحليلات المتوفرة للمجلس".

ويحمّل مشروع القرار بن سلمان المسؤولية المباشرة عن مقتل خاشقجي، ويشير إلى أنه بصفته وليا للعهد، كان يسيطر على قوات الأمن خلال الجريمة.

ويحمل المشروع في طياته دعوات ملحة لحكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمحاسبة جميع المتورطينفي الجريمة وبينهم محمد بن سلمان، إضافة إلى دعوة المملكة لحل الأزمة مع قطر، والتفاوض مع الحوثيين لإنهاء الحرب في اليمن.

كما يُطالب مجلس الشيوخ في القرار بضرورة الإفراج عن المُعتقلين السياسيين، والناشطين في مجال حقوق المرأة.

الجدير بالذكر أن المملكة تواجه إدانة دولية من كافة الدول الكبرى، بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية، عقب اتهام الأمير السعودي بالتخطيط لقتل خاشقجي.

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