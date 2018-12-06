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الرئيس الكندي: "نحن بحاجة إلى مزيد من التفاصيل بقضية خاشقجي"

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 181
الرئيس الكندي: "نحن بحاجة إلى مزيد من التفاصيل بقضية خاشقجي"

أعلن رئيس الوزراء الكندي "جاستين ترودو" أن بلاده ستواصل الإصرار على كشف الرياض عن مزيد من التفاصيل بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.


جاء ذلك على لسان ترودو تعليقا على حديثه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال قمة العشرين في بوينس آيرس حيث قال: "تحدثت شخصيا مع الأمير في بوينس آيرس وقلت إننا بحاجة إلى مزيد من الردود على الأسئلة بشأن ما حدث مع خاشقجي ومن هو المسؤول عن ذلك".
وأختتم تصريحاته قائلاً: "سنواصل الإصرار على الحصول على تلك الردود حول مصير قتلة حاشقجي".

الجدير بالذكر أن كندا كانت قد أعلنت يوم 29 نوفمبر الماضي عن فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

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