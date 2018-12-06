سوريا... مقتل خمسة مدنيين بينهم أطفال في غارات للتحالف

لقي خمسة مدنيين بينهم أطفال ونساء مصرعهم يوم أمس الأربعاء، إثر قصف التحالف الدولي بقيادة واشنطن على مدينة هجين في ريف دير الزور شمال شرق سوريا.

جاء ذلك حسب ما نقلته مصادر محلية، قالت أن غارات التحالف استهدفت مناطق متفرقة داخل مدينة هجين، ما أدى إلى سقوط 25 ضحية مدنية، بينهم أطفال ونساء وعشرات الجرحى.



ويأتي هذا القصف الذي وصفه المرصد السوري لحقوق الإنسان بالأعنف منذ بدء العمليات العسكرية في المنطقة منذ 10 سبتمبر الماضي، في إطار دعم التحالف لقوات سوريا الديمقراطية التي شنت مؤخرا هجوما شرسا على "داعش"، حققت به بعض التقدم وسيطرت على أكثر من نصف بلدة هجين.

الجدير بالذكر أن فصف التحالف الذي بدأ في أواخر أكتوبر الماضي، نتج عن مقتل 256 مدنيًا بينهم 93 طفلاً، و62 امرأة.

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