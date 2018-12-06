التقلبات الجوية تتسب في اندلاع حريق بمستودع بترول وإغلاق 3 موانئ بحرية

شهدت مصر حالة من التقلبات الجوية شملت كافة أنحاء البلاد، مساء اليوم الخميس، 6 ديسمبر ، أدت إلى اندلاع حريق كبير بمستودع بترول وإغلاق 3 موانئ بحرية، ووفق وكالة الأنباء الرسمية بمصر، اليوم، تمكنت قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع القوات المسلحة في الإسكندرية (شمال) من السيطرة على حريق نشب في أحد مستودعات المواد البترولية التابعة لشركة "الإسكندرية للبترول".

وقال مدحت بهجت، رئيس شركة الإسكندرية للبترول، في بيان، إن سوء الأحوال الجوية تسبب في اندلاع الحريق، إثر هطول أمطار رعدية وموجات من البرق، وأوضح أن الحادث لم يسفر عن قتلى أو إصابات، وتم رفع درجة الاستعداد في الشركة وفي جميع شركات البترول الأخرى.

كما تم إغلاق 3 موانئ أمام حركة الملاحة البحرية، شمالي البلاد، إذ تقرر إغلاق ميناءي بوغازي والدخيلة في الإسكندرية (شمال) وميناء البرلس في كفر الشيخ (دلتا النيل/شمال)، ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها "الأهرام" الحكومية، عن رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أحمد عبد العال، قوله بـ"استمرار هطول أمطار غزيرة ورعدية على أغلب أنحاء البلاد، واستمرار نشاط الرياح لحد العاصفة على بعض المناطق.