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إطلاق سراح المعتقلين في تظاهرات البصرة بالعراق

منذ 25 دقيقة
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إطلاق سراح المعتقلين في تظاهرات البصرة بالعراق

أخلت السلطات الأمنية العراقية، مساء اليوم الخميس، 6 ديسمبر، سبيل المتظاهرين الذين اعتقلتهم في تظاهرات محافظة البصرة الأخيرة، وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، في تصريح لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إنه تم إطلاق سراح الموقوفين التسعة في التظاهرات الأخيرة، بعدما اعتقلتهم مديرية الاستخبارات في البصرة، مضيفا أن المعتقلات في البصرة أصبحت خالية من أي متظاهر معتقل في التظاهرات الأخيرة.


وشهدت محافظة البصرة خلال الشهور الأخيرة تظاهرات غاضبة طالبت بتوفير خدمات الماء والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، مما أدى إلى سقوط عدد من المتظاهرين بين قتيل وجريح، واعتقال آخرين.
 

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