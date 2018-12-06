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لبنان يشكو الكيان الصهيوني للأمم المتحدة بسبب خروقاتها المستمرة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 119
لبنان يشكو الكيان الصهيوني للأمم المتحدة بسبب خروقاتها المستمرة

وجه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، مساء اليوم الخميس، 6 ديسمبر، تعليماته إلى مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة آمال مدللي لتقديم شكوى ضد إسرائيل، في ظل ما تقوم به من حملة دبلوماسية وسياسية ضد لبنان تمهيداً لشن اعتداءات عليه، ولفتت الخارجية اللبنانية، إلى أن اسرائيل اخترقت شبكة الهاتف اللبنانية وأرسلت رسائل لأهالي كفر كلا المدنيين تحذرهم فيها من تفجيرات سوف تطال الأراضي اللبنانية وتعريض حياتهم للخطر، وأن "إسرائيل" تقدم على خرق جديد غير آبهة بحرمة الناس وخصوصيتهم، ليضاف إلى خروقاتها بحراً وجواً وبراً.

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