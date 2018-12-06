المفوضية العراقية لحقوق الإنسان: مخيمات النازحين تشهد أوضاعا مأساوية

أكدت المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مخيمات النازحين تشهد أوضاعًا مأساوية بسبب الفيضانات والسيول، وقال عضو المفوضية، المفوض هيمن باجلان، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، "على الحكومة العراقية التدخل بسرعة لتقديم المساعدات العاجلة لمخيمات النزوح وضرورة وضع الخطط العاجلة لوقايتهم من الكوارث الإنسانية كالسيول والفيضانات"، مؤكدًا أن استمرار معاناة النازحين وعدم تمكينهم على العودة إلى مناطقهم الأصلية سيعقد الأمور بشكل أكبر ويخلق فجوة بين المواطن والجهات المسؤولة عنه.



وأضاف باجلان، أنه بحسب المعلومات الواردة من مكتب المفوضية في محافظة نينوى أن الأوضاع الإنسانية في مخيمات النازحين في ديبكة سيئة جدًا، وسببت بتشريد أكثر من (130) عائلة نازحة نتيجة جرف خيمهم وجعلتهم بدون مأوى ومأكل، وشهدت مدن العراق أمطارًا غزيرة وسيولاً تسبب بموت العشرات وإصابة المئات وتشرد الآلاف نتيجة سقوط أسقف المنازل وانجراف خيم النازحين.



