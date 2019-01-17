Responsive image

22
يناير

الثلاثاء

26º

22
يناير

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • استشهاد شاب فلسطيني برصاص الإحتلال قرب حاجز حوارة جنوبي نابلس
     منذ 9 ساعة
  • نادي الأسير: إصابة أكثر من 100 أسير في سجن "عوفر" واحتراق ثلاث غرف بالكامل، جراء الاقتحامات المتتالية التي نفذتها قوات القمع الصهيونية على أقسام الأسرى منذ صباح اليوم.
     منذ 10 ساعة
  • إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
     منذ 13 ساعة
  • عاجل | رويترز عن مركز التحكم العسكري الروسي: الدفاعات السورية دمرت أكثر من 30 صاروخ كروز وقنبلة موجهة أطلقتها إسرائيل ومقتل 4 جنود سوريين. #سوريا
     منذ 22 ساعة
  • جيش الاحتلال يُعلن قصفه بالطائرات أهدافاً داخل سوريا، فيما تؤكد وكالة "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في أجواء دمشق وتُسقط عدداً منها.
     منذ يوم
  • الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان فوق العاصمة دمشق وتسقط عددا من الاهداف
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:45 صباحاً


الظهر

12:06 مساءاً


العصر

3:01 مساءاً


المغرب

5:27 مساءاً


العشاء

6:57 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الهيئة العليا تدعو لفاعلية "الوحدة طريق الانتصار" غدا

منذ 4 يوم
عدد القراءات: 288
الهيئة العليا تدعو لفاعلية "الوحدة طريق الانتصار" غدا

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ، اليوم الخميس 17 يناير ، جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات جمعة "الوحدة طريق الانتصار" وذلك عصر يوم غد الجمعة في مخيمات العودة شرق قطاع غزة.

وانطلقت مسيرات العودة والكسر الحصار نهاية مارس 2018 ، للمطالبة بالعودة للشعب الفلسطيني الذي هجر من أرضه نايجة قمع الاحتلال الصهيوني ، كما تطالب بكسر الحصار المفروض علي غزة.

وقد استشهد في المسيرات السلمية المئات من أبناء الشعب الفلسطيني ، وإصابة الآلاف ، نتيجة قمع قوات الاحتلال الصهيوني للمسيرات السلمية.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers