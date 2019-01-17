الهيئة العليا تدعو لفاعلية "الوحدة طريق الانتصار" غدا

منذ 4 يوم

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ، اليوم الخميس 17 يناير ، جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات جمعة "الوحدة طريق الانتصار" وذلك عصر يوم غد الجمعة في مخيمات العودة شرق قطاع غزة.

وانطلقت مسيرات العودة والكسر الحصار نهاية مارس 2018 ، للمطالبة بالعودة للشعب الفلسطيني الذي هجر من أرضه نايجة قمع الاحتلال الصهيوني ، كما تطالب بكسر الحصار المفروض علي غزة.

وقد استشهد في المسيرات السلمية المئات من أبناء الشعب الفلسطيني ، وإصابة الآلاف ، نتيجة قمع قوات الاحتلال الصهيوني للمسيرات السلمية.