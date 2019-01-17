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توقف خدمات إحدى المستشفيات غزة نتيجة أزمة الكهرباء

منذ 4 يوم
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توقف خدمات إحدى المستشفيات غزة نتيجة أزمة الكهرباء

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة ، في بيان ، مساء اليوم الخميس 17 يناير ، توقف تقديم "الخدمات الحيوية" في إحدى المستشفيات التابعة لها شمالي قطاع غزة؛ بسبب نفاد الوقود الخاص بتشغيل المولدات الكهربائية.

وقال القدرة ، إن الخدمات الحيوية توقفت في مستشفى "بيت حانون" شمالي قطاع غزة جراء أزمة الوقود الحادة المتزامنة مع أزمة الكهرباء التي تطال القطاع بأسره.

وأضاف ، أن توقف الخدمات الحيوية في المستشفى المذكور، يعني حرمان 340 ألف نسمة من حقهم في تلقي العلاج.


وحذّر القدرة من أن 5 مستشفيات أخرى ستكون عاجزة عن تقديم خدماتها الصحية للمرضى خلال الساعات القادمة بسبب أزمة الوقود.

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