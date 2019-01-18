حماس: مسيرات العودة تُشكل المسار الوحيد القادر على إفشال كل المؤامرات

قال "حازم اسم" المتحدث باسم حركة الممقاومة الإسلامية "حماس"، إن إصرار جماهير شعبنا الفلسطيني على المشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار الـ43 يؤكد أنه يخوض مسارا نضاليا متواصلا وفعلا كفاحيا مستمرا حتى تحقيق أهدافه.

جاء ذلك في بيان صادر عن قاسم اليوم الجمعة أكد فيه على أن مسيرات العودة تُشكل المسار الوحيد القادر على إفشال كل المؤامرات على الحق الفلسطيني، مُشيرًا أن شعار مسيرات اليوم ترفع شعار الوحدة طريق الانتصار وإفشال المؤامرات، لإيمان شعبنا بأن تحقيق أهدافها الوطنية تتطلب وحدة الصف والكلمة والعمل المشترك في ميدان النضال ضد الاحتلال.

الجديبر بالذكر أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، كانت قد دعت أمس الخميس، جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات جمعة "الوحدة طريق الانتصار" عصر اليوم الجمعة في مخيمات العودة شرق قطاع غزة.

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