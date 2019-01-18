بث مباشر.. بدء فعاليات جمعة "الوحدة طريق الانتصار وإفشال المؤمرات"

بدأت جماهير الشعب الفلسطيني المشاركة في مسيرات العودة التوافد على المخيمات، لبدء فعاليات جمعة "الوحدة طريق الانتصار وإفشال المؤامرات"، التي دعت إليها الهيئة الونية لكسر الحصار أمس الخميس.
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