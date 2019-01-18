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إصابات برصاص الاحتلال والاختناق شرق قطاع غزة

منذ 4 يوم
عدد القراءات: 401
إصابات برصاص الاحتلال والاختناق شرق قطاع غزة

أصيب أكثر من 11 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال  والاختناق خلال مشاركتهم في مسيرة العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة ، في الجمعة الـ 43 لمسيرة العودة تحت عنوان "الوحدة طريق الانتصار".

وشارك الآلاف في المخيمات في المسيرة التي  دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار للمشاركة الواسعة شرق قطاع غزة.

ورافع المشاركين الأعلام الفلسطينية والأدوات السلمية تأكيداً منهم على حقهم في العودة وكسر الحصار الظالم عن غزة.

وقامت قوات الاحتلال الصهيونية بإطلاق النار المباشر على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم صحفيين وهما الصحفي محمد أبو قادوس والصحفي أحمد غانم، وهم يرتدون الزي الصحفي.

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