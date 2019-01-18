بحر: مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها

منذ 4 يوم

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والنائب الأول في المجلس التشريعي أحمد بحر، اليوم الجمعة 18 يناير ، خلال كلمة له أثناء مشاركته في مسيرة العودة ، أن الوحدة الفلسطينية في قطاع غزة تؤكد للمطبعين بأن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

وقال " نحن يا أمة العرب ويا أمة الإسلام متحدون في غزة والضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة 48، نحو تحقيق أهدافنا.

وأكد على أن "الشعب الفلسطيني بوحدته في خندق المقاومة سيكون النصر حليفاً للشعب الفلسطيني والخزي والعار للعدو الصهيوني.

وتابع " من يحاول التطبيع مع هذا العدو المجرم فهو خائن لله ولرسوله وللمؤمنين وللشعب الفلسطيني.