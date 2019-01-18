الأردن يدين انتهاكات الاحتلال الجديدة في الأقصى

أدانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الجمعة 18 يناير ، انتهاكات الاحتلال الصهيوني الجديدة قرب الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في بيان صحفي إن "الكيان الصهيونى نصب أعمدة خشبية وهياكل معدنية بالقرب من الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من المسجد".

وطالبت القضاة بإعادة الحجر "الذي سقط من حائط البراق في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي، لإدارة أوقاف القدس".

وشددت على أهمية "إيفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط على الإحتلال ، للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى".