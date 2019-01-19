بعد توقف الخدمات ب5 مستشفيات في غزة... مصير مئات المرضي مجهول

أشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور "أشرف القدرة"، إلى أن الساعات القادمة حاسمة في استمرار عمل عدد من مستشفيات قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صحفي ، عقب توقف عمل مستشفى أبو يوسف النجار برفح ومستشفى العيون ومستشفى الطب النفسي ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال ومستشفى النصر للأطفال، وذلك بعدما توقفت خدمات مستشفى بيت حانون في وقت سابق.

كما أكد القدرة في بيانه على أن مصير مئات المرضى سيكون مجهولاً عند توقف المولدات الكهربائية في المستشفيات جراء أزمة الوقود، مُطالبًا كافة المؤسسات الإنسانية والإغاثية بالعمل الفوري لإنقاذ أرواح المرضى في قطاع غزة قبل وقوع الكارثة.



يجدر الإشارة إلى أن مستشفيات غزة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهريًا، لتشغيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين 8-12ساعة يوميًا.

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