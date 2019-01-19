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عريقات: واشنطن قطعت كل مساعدته ولا دولة دون غزة

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 460
عريقات: واشنطن قطعت كل مساعدته ولا دولة دون غزة

أشار "صائب عريقات" أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت، أن الولايات المتحدة قطعت كل مساعدتها عن فلسطين عام 2018، والتي كانت تبلغ نحو الـ844 مليون دولار.


جاء ذلك ردًا على تقارير صهيونية تحدثت عن عزم واشنطن، قطع كل المساعدات المقدمة للفلسطينيين نهاية شهر يناير.
كما علق عريقات على الاجتماع الذي سيُعقد في بولندا بين حكومة الكيان الصهيوني وبعض الجهات العربية تحت إشراف أمريكي، قائلاً: تلك المحاولات تقوم بها واشنطن لتعميق الخلافات في المنطقة، مؤكدًا على أن القيادة الفلسطينية لن تقبل ولن تسمح بتغيير مبادرة السلام العربية.


وأكد قائلاً: المفاوض الوحيد باسم الشعب الفلسطيني مُتمثل في الدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير، مُشيرًا إلى أنهم لم يكلفوا أي طرف للحديث باسم الشعب الفلسطيني.


وتتطرق في حديثه عن التسريبات الخاصة بصفقة القرن حيث قال: هذه بالونات اختبار، ويجب عدم التعليق عليها؛ لأنهم يريدون فحص الموقف الفلسطيني.

وأختتم تصريحاته بالحديث عن الاجتماع التشاوري للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الاثنين القادم، أشار إلى أنه سيناقش قضية المصالحة؛ للإدراك التام من قبل نتنياهو بأنه لا دولة دون غزة، مشددًا على أن القيادة الفلسطينية لن تفرط بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل وحقوقنا الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.

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