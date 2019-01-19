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أدعيس: الانتهاكات اليومية للأقصى تُشكل خطرًا على سيادة فلسطين

منذ 3 يوم
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أدعيس: الانتهاكات اليومية للأقصى تُشكل خطرًا على سيادة فلسطين

أكد  وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية "يوسف ادعيس"، على أن المؤتمرات الجامعة للمرجعيات الدينية في العالمين العربي والإسلامي، فرصة هامة لتوحيد الشعوب في كلا العالمين بما يخدم قضايا هذه الشعوب وعلى رأسها القضية الفلسطينية، خاصة لما تتعرض له من أخطار كبيرة منذ الاعتراف المشئوم بالقدس عاصمة لإسرائيل من قبل أمريكا.


جاء ذلك خلال لقاء ادعيس وسائل الإعلام العربية والعالمية على هامش افتتاح المؤتمر التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، حيث قال: المشاركة في هذا المؤتمر في صورة ما يتعرض له المسجد الأقصى ومدينة القدس من انتهاكات يومية أصبحت تشكل خطراً كبيراً على السيادة الوطنية الفلسطينية.


وأختتم تصريحاته مُطالبًا المرجعيات  الدينية بالعمل سوية على حمل قضية القدس والمسجد الأقصى في كافة المحافل الدولية التي يشاركون بها.

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