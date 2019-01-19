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حماس: وقف المساعدات الأمريكية عن الفلسطينيين "ابتزاز سياسي رخيص"

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 409
حماس: وقف المساعدات الأمريكية عن الفلسطينيين "ابتزاز سياسي رخيص"

وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت 19 يناير ، إعلان الإدارة الأمريكية عزمها وقف كافة المساعدات المقدمة للفلسطينيين بحلول نهاية الشهر الجاري، بأنه "ابتزاز سياسي رخيص".

وقال فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، في بيان ،ان "القرارات الأمريكية بقطع المساعدات عن شعبنا الفلسطيني ابتزاز سياسي رخيص يعكس سلوك وتوجهات الإدارة الأمريكية غير الأخلاقية في التعامل مع شعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته".

وأضاف  "يأتي قطع المساعدات في سياق المخطط الأمريكي الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ بنود صفقة القرن".

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