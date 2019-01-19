57 طفلًا فلسطينيًا قتلهم الاحتلال خلال 2018

كشفت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، لتقريرٍ أرسلته إلى محققي الأمم المتحدة، إن قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين، قتلوا 57 طفلًا فلسطينيًا في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال عام 2018.

ويشرح التقرير تفاصيل عمليات قتل الأطفال خلال المسيرات السلمية، وهو ما يرقى لمستوى جرائم الحرب، فإنّ 45 طفلا استشهدوا في قطاع غزة منذ انطلاق المسيرات السلمية في 30 مارس 2018.

ويقدم خلفية وسياقا للمسيرات السلمية في القطاع، ويؤكد أن قتل الأطفال الفلسطينيين المتظاهرين من قبل قوات الاحتلال غير قانوني، كما يوضح تفاصيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال.

ويخلص أن قوات الاحتلال والمسؤولين الصهاينة، مسؤولون عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بسبب قتلهم الأطفال الفلسطينيين المحتجين في قطاع غزة.