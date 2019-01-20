Responsive image

22
يناير

الثلاثاء

26º

22
يناير

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • استشهاد شاب فلسطيني برصاص الإحتلال قرب حاجز حوارة جنوبي نابلس
     منذ 9 ساعة
  • نادي الأسير: إصابة أكثر من 100 أسير في سجن "عوفر" واحتراق ثلاث غرف بالكامل، جراء الاقتحامات المتتالية التي نفذتها قوات القمع الصهيونية على أقسام الأسرى منذ صباح اليوم.
     منذ 10 ساعة
  • إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
     منذ 13 ساعة
  • عاجل | رويترز عن مركز التحكم العسكري الروسي: الدفاعات السورية دمرت أكثر من 30 صاروخ كروز وقنبلة موجهة أطلقتها إسرائيل ومقتل 4 جنود سوريين. #سوريا
     منذ 22 ساعة
  • جيش الاحتلال يُعلن قصفه بالطائرات أهدافاً داخل سوريا، فيما تؤكد وكالة "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في أجواء دمشق وتُسقط عدداً منها.
     منذ يوم
  • الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان فوق العاصمة دمشق وتسقط عددا من الاهداف
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:45 صباحاً


الظهر

12:06 مساءاً


العصر

3:01 مساءاً


المغرب

5:27 مساءاً


العشاء

6:57 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

إسرائيل تغلق كافة مدارس الأونروا في القدس

منذ يوم
عدد القراءات: 298
إسرائيل تغلق كافة مدارس الأونروا في القدس

كشفت القناة الإسرائيلية 12، أنه واعتباراً من العام المقبل سيتم تنفيذ خطة ما يسمى برئيس بلدية الاحتلال في القدس السابق نير بركات وإغلاق مدارس ومؤسسات الأونروا في القدس، ووفقاً للتقرير الإسرائيلي، فإنه وقبل عدة أسابيع جرت جلسة مغلقة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي في مكتب رئيس الوزراء بحثوا خلالها إغلاق مؤسسات الأونروا في القدس الشرقية، وأضاف التقرير أنه واعتباراً من العام المقبل لن يتم منح تراخيص لعمل مدارس الأونروا في القدس الشرقية وسيتم استبدالها بمدارس بلدية.

 

وتم اتخاذ قرار دراماتيكي تنفيذ خطة بركات وتنفيذ الجزء المتعلق بالتعليم وهذا يعني أنه في العام المقبل لن يتم السماح بمنح تصاريح أو تراخيص لعمل مدارس الأونروا في القدس الشرقية وسيتم استبدالها بمدارس بلدية، ونفهم أن هناك بالفعل خطة لتأجير مبان جديدة للمدارس. وقالت حركة فتح لوكالة "معا" الفلسطينية، إن "قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الرامي إلى إغلاق مدارس وكالة الأونروا في مدينة القدس المحتلة هو تصعيد ممنهج للعدوان ضد شعبنا".

 

وقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب، أن حكومة الاحتلال ماضية في مخططها لتهويد مدينة القدس وتمعن في تطبيق سياسة الابرتهايد العنصرية وذلك بهدف إفراغ المدينة من أهلها ومن مؤسساتها التعليمية والاجتماعية وغيرها من المؤسسات التي تقوم على خدمة أبناء مدينة القدس"، ويأتي هذا القرار ضمن سلسة انتهاكات وخطوات صعدت سلطات الاحتلال من وتيرتها في المدينة المحتلة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر 2017، بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المحتلة ضمن مخطط يهدف إلى طمس كل معلم عربي فلسطيني في المدينة، واستبدال تلك المؤسسات بأدوات الإحتلال وفرض أنظمته التعليمية على أبناء الشعب عبر استبدال مدارس الأونروا بمدارس تخضع لما يسمى ببلدية القدس بما تمثله من تكريس للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في القدس".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers