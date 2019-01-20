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3 شهداء فلسطينيين و528 مصابا خلال أسبوعين

منذ يوم
عدد القراءات: 409
3 شهداء فلسطينيين و528 مصابا خلال أسبوعين

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال الأسبوعين الماضيين، امرأة فلسطينية وفتى خلال مشاركتهما في المظاهرات السلمية بالقرب من السياج الحدودي في قطاع غزة، وأصابت 528 آخرين بجروح، وأوضح المكتب في تقرير "حماية المدنيين" الذي غطي الفترة بين 1-14 يناير الجاري، أن عدد الأطفال الذين استشهدوا خلال المظاهرات التي يشهدها القطاع منذ مارس 2018 ارتفع إلى 36 طفلًا، وعدد النساء إلى ثلاث، وأنه في يوم 13 يناير، استشهد رجل فلسطيني متأثرًا بالجروح التي أُصيبَ بها خلال مشاركته "بمسيرة العودة الكبرى" في أواخر أكتوبر الماضي.

 

 

وبين أن من بين المواطنين الذين أصيبوا بجروح خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، نُقل 292 مصابًا، بمن فيهم 67 مواطنًا أُصيبوا بالذخيرة الحية، إلى المستشفيات، بينما تلقّى بقية المصابين العلاج في الميدان، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، كما أُصيبَ جندي إسرائيلي بجروح بسبب الحجارة التي ألقاها المحتجون الفلسطينيون، وأنه فيما لا يقلّ عن 27 مناسبة خارج سياق أحداث "مسيرة العودة"، أطلقت القوات الإسرائيلية النيران التحذيرية في المناطق المقيَّد الوصول إليها باتجاه الأراضي والبحر في غزة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مزارعين بجروح.

 

وفي حادثتين منفصلتين، احتجزت القوات البحرية الإسرائيلية أربعة صيادين لفترة وجيزة وصادرت قاربين، وفي أربع مناسبات أخرى، دخلت قوات الاحتلال إلى غزة ونفّذت عمليات تجريف وحفر على مقربة من السياج الحدودي.

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