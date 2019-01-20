الحراك الوطني يقرر تأجيل الحراك البحري يوم غدٍ الاثنين

قررت هيئة الحرك الوطني لكسر الحصار تأجيل الحراك البحري المقرر غدا الاثنين، نظرا لصعوبة الوصول لمنطقة الحدود البحرية الشمالية، وأكد الحراك في بيان صحفي "ان الحراك البحري والبري مستمر حتى تحقيق جميع مطالبنا وكسر الحصار كاملا عن قطاع غزة