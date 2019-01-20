بعد توقف 6 مستشفيات عن العمل.. غزة تتعرض لكارثة إنسانية

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من حدوث "كارثة إنسانية" بعد توقف ست مستشفيات رئيسية في القطاع عن العمل بسبب نقص في الوقود اللازم لتشغيل المولدات داخل المستشفيات، وقال مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال المخصص لمرضى السرطان بغزة محمد أبو سلمية، نحذر من كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة بقطاع غزة نتيجةً توقف خمس مستشفيات إضافية، وأن المستشفيات المتوقفة تضم خدمات تخصصية وتمثل عصب المنظومة الصحية، ويعتمد على خدمتها مئات المرضى.

وأضاف، أنه ولأول مرة منذ فرض الحصار على قطاع غزة نقف عاجزين عن بذل جهد آخر يتيح لتلك المولدات الكهربائية العمل لساعات أخرى تبعد كابوس توقف العديد من الخدمات الصحية التخصصية في مستشفيات الصحة، المستشفيات التي توقفت عن العمل هي الرنتيسي ومستشفى النصر للأطفال ومستشفى العيون ومستشفى الطب النفسي ومستشفى أبو يوسف النجار، بعد مستشفى بيت حانون الأسبوع الماضي.

وزارة الصحة: لا يمكن التنبؤ بانفراجة حقيقة وخطوات جادة لتفكيك حلقات الأزمة وحماية الحقوق العلاجية للمرضى في ظل حالة الصمت المطبق، يعاني قطاع الصحة في غزة، مثل باقي قطاعات الحياة الأخرى، جراء الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 12 سنة، إن مستشفيات غزة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهريًا، لتشغيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح ما بين ثماني ساعات إلى 12 ساعة يوميا.