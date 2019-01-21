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الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا خلال مداهمات بالضفة الغربية

منذ 20 ساعة
عدد القراءات: 202
الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا خلال مداهمات بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين 30 فلسطينيا خلال حملة مداهمات نفذتها في محافظات الضفة الغربية، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قوات الجيش اعتقلت خلال الليل 30 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وعرف من بين المعتقلين بحسب مصادر محلية كل من:

١. المحامية أمان منصور زوجة الأسير أمير اشتية- نابلس

٢. المحرر شاهر عيسى طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم

٣. أحمد خالد طقاطقة- بيت فجار

٤. إياد أحمد طقاطقة- بيت فجار

٥. محمد عودة لدادوة- أبو شخيدم شمال رام الله

٦. إبراهيم أيوب معروف- دير أبو مشعل غرب رام الله

٧. معتصم عمر أبو عليا- المغير شرق رام الله

٨. حمدي النعسان- المغير

٩. جمعة رقاد أبو عليا- المغير

١٠. عاصم أحمد أبو عليا- المغير

١١. محمود عبد الله الحج محمد- المغير

١٢. أحمدعبد الله أبو عليا- المغير

١٣. المحرر ليث عبد الله مرعي- قراوة بني حسان قرب سلفيت

١٤. محمد سميح شتيوي- كفر قدوم شرق قلقيلية

١٥. عمار محمد أحمد جوابرة- مخيم العروب شمال الخليل

١٦. شوقي الخطيب- مخيم العروب

١٧. محمود جواد الواوي- حلحول شمال الخليل

١٨. هيثم كامل شلالفة- فصايل قرب أريحا

١٩. محمد كامل شلالفة- فصايل

٢٠- مصعب مفارجة- بيت لقيا غرب رام الله

٢١. مجدي القطب- نابلس

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