قطر تمول مشروع بقيمة 80 مليون دولار لإدارة إمدادات كهرباء غزة

قال السفير القطري محمد العمادي، إن قطر ستضغط في قريبا بشأن مشروع كهرباء أكثر فاعلية في قطاع غزة، وإن المشروع الذي ستموله قطر سيكون بقيمة 80 مليون دولار تقريبا من شأنه أن يمكنها من إدارة إمدادات الكهرباء في قطاع غزة بفاعلية، وتابع: “وذلك عبر شراء الكهرباء بكميات كبيرة من إسرائيل ثم توزيعها في أنحاء القطاع وتحصيل قيمتها في المقابل من الفلسطينيين”.

و أكد العمادي: “سنمول هذا المشروع، لكني أريد ضمان السيطرة على الكهرباء حتى أضمن استعادة الأموال، وفي إطار هذا المشروع ستشيد قطر محطة فرعية وشبكة كهرباء لإنهاء الحاجة إلى شحنات الوقود المكلفة، “نريد إيجاد حل لمليوني شخص يسكنون هذا القطاع، هذا هو هدفنا وغايتنا، لا نهدف فقط إلى إرسال الأموال لأن إسرائيل تريد الهدوء أو حماس تريد المال”.

وقدمت قطر في شهر نوفمبر الماضي منحة لـ 6 أشهر بقيمة 150 مليون دولار تشمل دفع رواتب موظفي غزة ودفعات مالية للأسر الفقيرة وشحنات الوقود الخاصة بمحطة توليد كهرباء غزة.