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الاتحاد الأوروبي يعارض "بشدة" الاستيطان وإخلاء المنازل بالقدس

منذ 12 ساعة
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الاتحاد الأوروبي يعارض "بشدة" الاستيطان وإخلاء المنازل بالقدس

عارض رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في مدينتي القدس ورام الله، اليوم الإثنين 21 يناير ، "بشدة" خطط الاستيطان الصهيونية، وإخلاء المنازل الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية في تصريح ، إن رؤساء بعثات دول الاتحاد، التقوا بأفراد من عائلة الصباغ الذين أطلعوهم على الوضع الحالي لقضيتهم.

وأضاف البيان:" في حال تنفيذ أمر الإخلاء، سيؤدي ذلك إلى نزوح حوالي 32 فردا من عائلة الصباغ بضمنهم 6 أطفال".

وكرر البيان معارضة الاتحاد الأوربي، الشديدة لسياسة "الاستيطان الصهيوني والإجراءات المتخذة ضمن هذا السياق مثل إخلاء المنازل وهدم البيوت".


وكان الاحتلال قد رد في شهر نوفمبر الثاني الماضي، الاستئناف النهائي، الذي قدمته عائلة الصباغ ضد إخلاء منزلها.

وقضت المحكمة بإخلاء العائلة الفلسطينية منزلها، لصالح مستوطنين إسرائيليين.

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