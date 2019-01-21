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الاحتلال يقمع أسرى "عوفر" ويصيب العشرات بالرصاص

منذ 10 ساعة
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الاحتلال يقمع أسرى "عوفر" ويصيب العشرات بالرصاص

أفاد نادي الاسير الفلسطيني أن عشرات المعتقلين في معتقل "عوفر" اصيبوا بالرصاص المطاطي وبحالات اختناق اثر عملية قمع تعرضوا لها اليوم الاثنين 21 يناير.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، حذر في بيان له ظهر اليوم الاثنين من اعتداء على الاسرى .

وذكر نادي الأسير إن قوات القمع تستخدم قنابل الصوت وهناك أصوات تكبيرات تخرج من أقسام الأسرى، وذلك بعد أن جلبت إدارة المعتقل وحدات القمع المسماة "اليمام".

وكانت قوات القمع قد نفذت منذ يوم أمس الاحد اقتحاما لقسم (17) في معتقل "عوفر" وعادت لاقتحام قسم (15) صباح اليوم الاثنين، ثم جلبت إدارة المعتقلات قوات إضافية للمعتقل، ورشت الأسرى بالغاز في ثمانية أقسام.

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