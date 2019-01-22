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  • نادي الأسير: إصابة أكثر من 100 أسير في سجن "عوفر" واحتراق ثلاث غرف بالكامل، جراء الاقتحامات المتتالية التي نفذتها قوات القمع الصهيونية على أقسام الأسرى منذ صباح اليوم.
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قوات الاحتلال تقتحم سجن عوفر وتعتدي على الأسرى الفلسطينيين

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 224
قوات الاحتلال تقتحم سجن عوفر وتعتدي على الأسرى الفلسطينيين

أشارت هيئة شئون الأسرى والمحررين في بيان لها، إلى اقتحام جنود الاحتلال سجن عوفر ببلدة يتونيا غرب رام الله، واتبعت عمليات قمع وتنكيل واقتحام لعدة أقسام في سجن عوفر.


وأضاف البيان الذي نقلته وكالة "سبوتنك" أن أربع وحدات صهيونية مُدججة بالسلاح اقتحمت القسمين 11 و 12 في ساعات الأولى من فجر أمس، وسط حالة من التوتر والغليان، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المُسيل للدموع، وقامت بتفتيش متعلقات الأسرى باستخدام الكلاب البوليسية، وحتى الأن لم يتم التعرف على السبب.


يأتي ذلك بعد قيام قوات الاحتلال المسماة "درور" مصحوبة بقوات من الشرطة أمس اقتحام القسم رقم 17 في سجن عوفر وإجراء تفتيش استفزازي للأسرى والعبث بمتعلقاتهم.
الجدير بالذكر أن هناك نحو الـ1200 أسير فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال، وهم الآن يقبعون بسجن عوفر الذي يحوي أقساما خاصة بالأسرى الأطفال.

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