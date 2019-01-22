وقفة احتجاجية على إبعاد حراس من المسجد الأقصى

احتج حراس ومسؤولون ومصلون قبالة باب الأسباط، في الجدار الشمالي للمسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء 22 يناير ، في مدينة القدس الشرقية، علي أبعاد الإحتلال عدد من الحراس عن المسجد.

وقال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، في كلمة ألقاها:" نُعلن من خلال هذه الوقفة للعالم أجمع عن الظلم الذي يقع على حراسنا، واستهداف موظفي وحراس المسجد الأقصى المبارك، وأيضا المصلين".

واضاف إن" موظفي وحراس ومصلي المسجد، "يتعرضون للظلم من قبل قوات الاحتلال" .

من جانبه أكد ناصر قوس، مدير نادي الأسير الفلسطيني بالقدس، أنه تم ابعاد أكثر من 100 حالة عن المسجد الأقصى خلال العام الماضي 2018