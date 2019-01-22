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منظمة التحرير الفلسطينية تدين اعتداءات الاحتلال الصهيوني على الأسرى

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 128
منظمة التحرير الفلسطينية تدين اعتداءات الاحتلال الصهيوني على الأسرى

أدانت منظمة التحرير الفلسطينية، الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأسرى عامة، وأسرى سجن عوفر خاصة، إذ تعرضوا لاعتداءات وحدات القمع الإسرائيلية بالسجون، بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والضرب، ما أدى إلى إصابة ما يزيد عن 100 أسير، وناشد أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالمنظمة، الهيئات الدولية بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال بحق الأسرى الذين يجب أن تشملهم الحماية وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي وقعت عليها وتبنتها دول العالم ومؤسساته الدولية.

 

وطالب التميمي بالتحرك الدولي العاجل "لتطبيق القانون الدولي واتفاقيات جنيف وتوفير الحماية للأسرى ووقف الاعتداءات والانتهاكات بحقهم من قبل سلطات الاحتلال"، وحذر حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو من استغلال الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم من أجل الدعاية الانتخابية لحصد أكبر عدد ممكن من أصوات المستوطنين، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني وقواه السياسية إلى الوقوف صفا واحدا من أجل تحقيق أوسع تضامن مع الأسرى بوجه الهجمة العدوانية ضدهم.

 

وأكد التميمي أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تعتبر قضية الأسرى من أولوياتها الاستراتيجية، مسخرة كافة طاقاتها الدبلوماسية والسياسية من أجل رفع معاناتهم وحفظ كراماتهم وكرامة عائلاتهم، وعمل كل ما يجب لتحقيق ذلك.

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