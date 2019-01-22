استشهاد وإصابة 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لشرق البريج

استشهد مواطن وأصيب اثنين آخرين بجراح مختلفة مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لنقطة الضبط الميداني شرق مخيم البريج بزعم إصابة ضابط إسرائيلي بجراح متوسطة برصاص قناص فلسطيني، وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد المواطن محمود العبد النباهين 24 عام واصابة 2 اخرين بجراح مختلفة إحداها خطيرة.

وأفاد بأن مدفعية الاحتلال قصفت موقعاً للضبط الميداني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وكانت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي زعمت مساء اليوم، إصابة جندي إسرائيلي برصاص قناص على حدود فطاع غزة.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلي (حدشوت 24، المستوطنين7، وكان)، بأن جندي إسرائيلي يحمل رتبة ضابط أصيب برصاص قناص على حدود قطاع غزة، واصفة إصابة الضابط بصورة ما بين المتوسطة والطفيفة وتم نقله إلى مستشفى سوروكا بواسطة طائرة مروحية.