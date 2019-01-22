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الاحتلال يقتلع 60 شجرة زيتون شرق القدس

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 220
الاحتلال يقتلع 60 شجرة زيتون شرق القدس

أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الثلاثاء، على اقتلاع 60 شجرة زيتون من أراضي قرية جبع شرق القدس المحتلة، وقال مسلم دار سليم رئيس مجلس قروي جبع: "إن قوات الاحتلال هدمت أسوارا وجدرانا استنادية تحيط بأراضي زراعية قرب حاجز جبع العسكري، قبل اقتلاع الاشجار التي قامت بسرقتها".

 

وأضاف دار سليم، أن ما يجري يندرج في إطار التضيق على المواطنين  وأن الاحتلال يدعي أن المنطقة التي قام بتجريفها لوقوعها في المنطقة المسمى (ج) وهي غير خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية، وبين دار سليم، أن الاحتلال نفذ عمليات هدم في 4 مواقع في القرية التي يقطنها قرابة 4 آلاف نسمة وأقام على أراضيها مستوطنة "آدم" وحاجز جبع  والمجمع التجاري التابع للمستوطن رامي ليفي.
 

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