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طائرات الاحتلال تشن غارات وهمية على قطاع غزة

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 209
طائرات الاحتلال تشن غارات وهمية على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، غارات وهمية في أجواء مدينة غزة، وأن طائرات الاحتلال شنت غارات وهمية ما نتج عنها أصوات انفجارات شمال بيت لاهيا شمال القطاع.

 

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