طائرات الاحتلال تشن غارات وهمية على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، غارات وهمية في أجواء مدينة غزة، وأن طائرات الاحتلال شنت غارات وهمية ما نتج عنها أصوات انفجارات شمال بيت لاهيا شمال القطاع.