الاحتلال يقصف موقع لكتائب القسام شمال غزة

اغارت طائرات الاحتلال مساء الثلاثاء على موقع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأن طائرة مروحية اطلقت صاروخا صوب موقع عسقلان شمال غربي بيت لاهيا شمال القطاع قبل ان تقوم الطائرات الحربية باستهداف الموقع باربعة صواريخ دون الابلاغ عن وقوع اصابات.



وكان الموقع قد اخلي في اعقاب التوتر على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وسبق القصف تنفيذ طائرات الاحتلال لغارات وهمية حيث دوت انفجارات عنيفة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، واعلن جيش الاحتلال بدء تنفيذ غارات جوية على شمال قطاع غزة بداعي الرد على قنص جندي وسط القطاع بعد وقت قصير من قتل مقاوم من القسام واصابة اثنين في قصف مدفعي شرق البريج.