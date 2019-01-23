غزة.. العثور على جثة صياد مصري مفقود منذ 7 أيام

تمكن الصيادون اليوم الأربعاء، من العثور على جثة الصياد المصري المفقود منذ 7 أيام في بحر غزة، حيث جرفه الموج بسبب سوء الأحوال الجوية.



جاء ذلك على لسان "زكريا بكر" مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي في تصريح لـ"لإذاعة صوت الشعب"، أكد فيه على أن الصيادين عثروا اليوم على جثة الصياد المصري في إحدى شباك الصيادين في بحر الشيخ عجلين وسط مدينة غزة.

يذكر أن وزارة الداخلية بغزة كانت قد أعلنت في 17/1/2019، أن أمواج البحر قذفت قارب صيد مصري باتجاه ساحل قطاع غزة وعلى متنه صيادون، وقامت بإنقاذ ستة من الصيادين المصريين، وتم تقديم العلاج اللازم لهم في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.



وقد تم التعرف على الصيادين المصرين الذين تم انقاذهم من بحر قطاع غزة وهم:

1- طه عكاشة 27 عاما

2- محمد جمال حمامي25 عاما

3- علاء مجدي صابر 28 عاما

4- أحمد محمد شبار 25 عاما

5- مجدي محمد صابر 56 عاما

6- أحمد ححمال حمامي 23 عاما

7- والمتوفي هو جمعة العشي 48 عاماً